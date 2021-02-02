澳洲一間小學近日驚傳有隕石墜落在操場中，附近還有員警維護現場，照片引起網友們熱議，甚至連美國國家航空暨太空總署（NASA）的員工都前來關切，校方得知事情「鬧大」後，急忙出面解釋，指出這個「隕石」根本不是來自外太空，而是學生實作課程的道具而已。

馬蘭達州立小學實作課程的「隕石墜落報導」成果影片。(影片來源/YouTube/Malanda State School)

根據《每日郵報》報導，馬蘭達州立小學（Malanda State School）疑似有隕石墜落在操場上，從照片中可以看到，地面上有一條焦黑的痕跡，上方還有一顆同樣焦黑且冒著煙的礦石，四周被封鎖線和網子圍住，還有員警在旁邊維護現場，極具真實性的場面引發網友熱議。

校方在發現網路討論後，立刻在臉書上進行澄清，指出這些礦石並不是來自外太空，而是學生實作課程中的道具；在作業中，學生們必須報導「隕石墜落」的現場，採訪現場的「目擊證人」，並參與緊急救援服務。

校長艾倫（Mark Allen）透露，自從隕石照爆紅之後，校方收到了來自世界各地的關心和詢問，甚至還有NASA的員工要求他們必須向甘迺迪太空中心（Kennedy Space Centre）提交報告，雖然造成大眾誤會，但在解釋過後校長也直言這個課程相當有趣，「很開心可以看到這裡瀰漫著鼓舞人心的氛圍」。

課程進行時，當地人莫斯（Daniel Moss）正好也在現場觀摩，他認為「警察」是整個課程中最令他印象深刻的部分，「當地的警方很樂意給予學校和學生們協助，使一切變得更加真實」，他也表示完全沒有想到自己所居住的小鎮，竟然會在網路上爆紅。