結果還是沒有再延長！經濟部今天公告俗稱「台版檸檬車法」的汽車定型化契修正，對新車或二手車購買後的擔保期，維持預告時的半年(180日)或里程1.2萬公里內，出現重大瑕疵都可要求換車或解除契約，新版7月1日上路。

這個版本早在2019年就由經濟部提出預告修法，但因擔保期比起美國「2年、2.9萬公里」、中國「2年、5萬公里」、韓國「1年、2萬公里」遠遠不及，不少車主與自救會團體氣得在當年走上凱道抗議，痛批台版是「圖利財團」。

所謂檸檬車，是藉酸澀檸檬味從車主角度比擬那些車子老是修不好的瑕疵車。我國《汽車買賣定型化契約—應記載與不得記載事項》訂定已是23年前的事，在檸檬車爭議事件頻傳下，經濟部乃啟動修法。

經濟部商業司官員表示，現行瑕疵車認定日期、里程數，都是由雙方協議，實際卻是業者單方決定，保障期可能只有30天、里程5000公里，對消費者不利。

這次汽車定型化契約主要有兩大重點，一是重大瑕疵車認定日期、里程、維修次數3個標準明確化。新版定義，汽車(新車或二手車)過戶後180日、里程數1.2萬公里內，看哪個先到，汽車發生重大瑕疵，消費者都可要求更換同型(等值)車，或解除契約。

所謂重大瑕疵，新舊版本都有行駛中起火、暴衝、煞車失靈、行駛熄火、引擎溫度過高、以及有其他危害身體重大安全等6類狀態，但新版除起火外，新增其他5樣態只要維修次數2次未修復就達門檻。

另一大重點是新增「屢修不復」條款，同樣在上述期限或里程內，車主只要在保養手冊指定場所維修，相同瑕疵修4次或是無法使用天數達30日，一樣可以要求。

對於新版保障仍不如美中等國，商業司官員認為，過去是沒有保障，現在新版保障期已提升到半年、1.2萬公里，對比原範本已經有一定保障。至於公告後要到7月才實施，是因為很多業者是外國車廠，需要跟總部報告、訓練人力等等，給予緩衝時間。

(中時 )