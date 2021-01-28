台啤總教練周俊三賽後開心切著自己生日蛋糕。(台啤提供)

為了替自家總教練周俊三慶祝52歲生日，台啤上下很清楚今天這一戰，說什麼都不能輸！靠著傷癒復出的蔣淯安最後9.4秒的兩罰俱中，台啤驚險以67比63氣走裕隆納智捷，續把開季連勝紀錄推進到20場，也送給三哥最棒的生日禮物。

「真心感謝球員送我這麼大的生日禮物，只是這一場球贏得很辛苦，幸好我們防守很有耐心，對付克里斯馬斯的『犧牲打』也算成功，才有辦法贏球，」周俊三表示，「我當然會擔心所謂的生日魔咒，賽前內心也難免『糾』了一下下。」

台啤也迎來隊長蔣淯安的傷癒復出，這是他相隔12天、缺席3戰後再次上場，隨即貢獻12分、6助攻與5籃板，周俊三說：「原本就是設定小安今天上場，賽前也仔細觀察他可以打了，今天很多關鍵時刻都多虧他在場上掌控節奏。」

如今隨著拿下開季20連勝的完美上半季戰績，那麼下半季的目標呢？周俊三保持一貫的低調態度回應，「我就是設定平常心，仍在每場比賽努力跟對手學習。不過接下來我們有時間可以調整，預計過年應該會放10到12天的假期吧。」

差點有機會中止台啤開季連勝紀錄，裕隆總教練邱大宗賽後表示，他不想再看數據表，原本只想不讓台啤贏到天荒地老，可惜裕隆此役拚鬥精神太差，「其實擊敗台啤並非難事，我們也不可能永遠都輸他們，重點是我們要知道怎麼跟他們拚命！」

(中時 )