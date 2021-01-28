社群龍頭臉書27日公布去年第四季（截至12月底止）財報，上季營收與獲利雙雙改寫新高並優於市場預期，但該公司警告未來仍得面對一系列挑戰，包括監管壓力加劇、與蘋果間的衝突擴大等。臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）表示，蘋果如今已是該公司最大競爭對手之一。

財報顯示，臉書去年第四季營收年增33％至280.7億美元，優於市場預期的264億美元。上季獲利年增52％至112.2億美元，相當於每股3.88美元，高於分析師預估的每股3.22美元。

臉書第四季財報優於市場預期，主因在於新冠疫情期間，民眾更常使用社群平台與上網購物，使得自家廣告業務加速成長。

近年來，臉書與蘋果兩大科技巨擘間的衝突日漸頻繁，雙方爭執重點涵蓋個資收集、APP商店抽成比例，最近一次則是蘋果更改iOS 14隱私規定，臉書擔憂此舉恐衝擊旗下廣告營收。

(工商 )