黃芳彥在美身亡 蘇貞昌：震驚 10:222021/01/29 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌今天上午視察沙崙綠能智慧科學城，被問到黃芳彥一事，直言震驚。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前新光醫院副院長黃芳彥涉及國務機要費洗錢案，潛逃美國十多年，日前傳出在美身亡的消息，行政院長蘇貞昌今天上午到台南沙崙綠能智慧科學城，被問到黃芳彥一事，他簡短表示，「很震驚，請家屬節哀保重！」 蘇貞昌今天一早到沙崙視察科學城開發成果，他盛讚當地從草比人高到現在陸續看得到各項建設與發展，這是蔡英文總統兌現競選承諾的政績，希望大家多給公務人員肯定與打氣，政府會做得更好！ 蘇揆接受聯訪時，被問到黃芳彥一事，他僅簡短表示，「震驚」，也請家屬節哀珍重。 黃芳彥 最不可能背叛扁家的人 扁感念黃 功成不居的無名英雄 (中時 ) #黃芳彥 #震驚 #蘇貞昌 #沙崙 #國務機要費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建河濱公園 彰縣府勢在必行 04:102021/01/29 地方新聞 黃芳彥出身望族 5兄弟都行醫 中年遭妻與子離世打擊 07:202021/01/29 生活 阿沁喊話Faye世紀同台挨轟渣男 親吐F.I.R.解散內幕 08:092021/01/29 娛樂 4部會避用武漢肺炎 蘇揆不改口 04:102021/01/29 焦點要聞 吳慷仁NG20次怕連累對手演員 04:102021/01/29 娛樂新聞 新聞早班車》晶片換疫苗 王美花向德方喊話 06:302021/01/29 政治 司法醜聞案 僅6前法官移送監院 04:102021/01/29 社會新聞 隋棠驚豔框框秀 04:102021/01/29 時尚消費 2021亞股氣勢盛 漲幅冠全球 04:102021/01/29 投資理財 公務員年終2月2日入帳 最高2.5月薪 04:102021/01/29 政治要聞 和泰盃烈火純青技能競賽得主出爐 04:102021/01/29 證券．權證 政治熱門新聞 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 - 政治 部桃疫情後 陳時中、楊志良最新輿情民調曝光 - 政治 【黃芳彥身亡】曾陪他吃「告別宴」 媒體人嘆：此刻最想了解吳淑珍的心情 - 政治 罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險 - 政治 【風向變了】拜登不是川普 5大訊息示警蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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