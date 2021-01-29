前新光醫院副院長黃芳彥涉及國務機要費洗錢案，潛逃美國十多年，日前傳出在美身亡的消息，行政院長蘇貞昌今天上午到台南沙崙綠能智慧科學城，被問到黃芳彥一事，他簡短表示，「很震驚，請家屬節哀保重！」

蘇貞昌今天一早到沙崙視察科學城開發成果，他盛讚當地從草比人高到現在陸續看得到各項建設與發展，這是蔡英文總統兌現競選承諾的政績，希望大家多給公務人員肯定與打氣，政府會做得更好！

蘇揆接受聯訪時，被問到黃芳彥一事，他僅簡短表示，「震驚」，也請家屬節哀珍重。

(中時 )