鴻海（2317）電動車大聯盟新單入手？傳合作夥伴浙江吉利控股集團有望拿下美國Faraday Future代工訂單，針對此消息，浙江吉利控股集團證實已與美國共享智慧出行生態系統公司Faraday Future簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司，提供代工服務的可能性，同時作為財務投資人，吉利控股集團還參與了Faraday Future SPAC上市的少量投資。

鴻海元月中旬才剛宣布，旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。

這個好消息還熱騰騰著，28日就又緊跟著傳出浙江吉利控股集團已與美國共享智慧出行生態系統公司Faraday Future簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司，提供代工服務的可能性，鴻海電動車聯盟新代工訂單入手，對未來聯盟聲勢大漲大有助益。

Faraday Future是一家專注於智能電動汽車發展的美國新創科技公司，公司成立於2014年，總部位於美國加州，Faraday Future與特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp.在美國時間28日宣布，雙方已就業務合併達成最終協定，擬募集資金約10億美元，合併完成後將在那斯達克證券交易市場上市，在此次上市申請案中，吉利控股集團也參與了Faraday Future SPAC上市的少量投資。

(工商 )