北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高司令（SACEUR）沃特斯（Tod Wolters）今天指出，美國暨西方盟國對中國和俄羅斯在共同利益領域的合作益加緊密，感到愈來愈憂慮。

路透社報導，儘管美國國防支出超過中國和俄羅斯，五角大廈仍自2018年以來將對抗中俄列入戰略核心。

2018年，中俄舉行兩國歷來最大規模的聯合軍事演習，有30萬俄軍參與。

2019年，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平共同管理啟動一項長達30年的運輸導管計畫，以將西伯利亞的天然氣輸送至中國東北。

美籍的沃特斯告訴記者，中俄兩國合作愈發密切「確實讓人聯想到出現一段基於利害的夥伴關係」。

他表示，這種夥伴關係意在推展彼此利益，「而這些進展可能不利於歐洲及相關和周圍國家」。

北約指控俄羅斯企圖以新核武、網攻和隱蔽行動破壞西方世界的穩定。歐洲聯盟（EU）視中國為爭奪影響力的對手，同時又是貿易夥伴，其中許多成員國也是北約成員。

歷史上，共有陸地邊界超過4200公里的中俄向來互不信任，俄羅斯民族主義者曾就中國影響力入侵礦藏豐富的俄羅斯遠東地區提出警告。

但俄羅斯於2014年自烏克蘭併吞克里米亞半島（Crimean Peninsula）後受到西方制裁，開始轉向親近中國。

沃特斯說：「我們對（中俄）這種合作趨於緊密的態勢相當戒慎。」

(中央社)