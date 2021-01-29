「殯葬業龍頭」龍巖今（29日）宣布，為全面提升防疫規格，提供更多貼心服務，將在全台各陵園舉辦的「年終法會」，實施實名制、及總量管制，提高防疫規格；另外，將取消今年集團尾牙宴活動。

龍巖表示，近日來疾病管制署提升防疫規範，龍巖身為生命產業的領導者，面對這波新冠肺炎本土疫情感染持續擴大，龍巖以最嚴謹的態度，全力配合中央及地方政府，提高防疫規格，取消尾牙大型聚餐活動改發電子禮券，總部員工餐廳也改以提供便當方式因應。

至於在龍巖經營全台各地公共場域，以及同仁辦公室，則全面落實防疫標準SOP流程，全員配帶口罩、進出場域時量測體溫並噴灑酒精消毒，且定時進行內外環境清潔消毒，提供第一線服務的同仁與客戶都能安心的環境。

本週為全台陵園「年終法會」現場，龍巖也有新措施，將採取實名登記及總量管制，以避免群聚感染風險，全力守護客戶及家屬的防疫安全，為使生者心安、逝者靈安，讓愛永不止息。

龍巖表示，將在全省陵園、會館、及服務處，全面提高防疫規範。全台各陵園提升「年終法會」防疫規格，包括採取兩大措施。

首先，自即日起進入全台園區，請自行配戴口罩、手部酒精消毒，並採「實名登記」、體溫量測（如體溫超過37.5度，將婉拒來賓入園）入園。

第二，龍巖考量到「年終法會」當日人潮眾多，為了大家的健康，當日將採「總量管制」，避免群聚感染風險（當人數／車輛數達上限，採一進一出管制），可多加利用園區代祭拜服務聊表祭祖追思心意，各陵園法會儀式將於龍巖官方FB粉絲頁進行線上直播/錄影重播。

另外，龍巖表示，在全台禮儀服務處及會館方面，也實施加強防疫措施。第一，所有家屬、訪客、來賓等，均需先於櫃檯或是門口量測體溫，如體溫異常（超過37.5度），將婉拒來賓入館；如體溫正常，則請來賓進行手部消毒後，務必配戴口罩後方可入內。

第二，內部場域空間於每次使用後，加強環境清潔及消毒。

(工商 )