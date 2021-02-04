牛年將至，家家戶戶忙著除舊布新，期待新年新氣象。在忙著整理清掃與家人溫馨歡聚居家空間，環保署建議可發揮巧思布置綠美化植物，除能利用植物吸附懸浮微粒及室內空氣污染物的特性淨化空氣外，亦可參考該署提供居家空間綠美化小秘訣，選擇不同顏色室內植栽，來點綴過年氛圍，讓您迎接清新健康自在的牛年。

環保署建議，常見的室內空氣污染物包括甲醛、懸浮微粒以及二氧化碳等，如何綠化裝扮家中不同區域呢？該署提供以下訣竅，一、出入口處地面可擺放馬拉巴栗、香龍血樹或黃椰子較大盆栽，除有迎賓效果外更可移除甲醛等揮發性氣體及二氧化碳。二、親友進出入的玄關易產生懸浮微粒，建議選擇觀葉型秋海棠、非洲菫和蝴蝶蘭等開花盆栽，可滯塵並以色彩增添過節氣氛。

三、餐桌圍爐或在客廳談天時可能產生過高的二氧化碳，民眾喜愛的應景植物如象徵「旺來」的觀賞鳳梨與擎天鳳梨、象徵「仙客到來、吉祥如意、貴客臨門」的仙客來、顏色喜氣的聖誕紅、火鶴花及季節性的長壽花，除象徵吉祥好兆頭外，還具有吸收二氧化碳、移除甲醛等多種揮發性有機化合物。

植物除可應用於室內空間外，也可利用陽台種植腎蕨、心葉蔓綠絨、蒜香藤、薜荔、炮仗花、蔓性紫花馬纓丹、雲南黃馨、垂葉武竹等懸垂型的植物，除美化住宅外觀，亦能阻擋懸浮微粒、臭氧等空氣污染物進入室內，增進居家室內淨化空氣的效果。另外，環保署提醒大家，年終大掃除務必落實垃圾分類及資源回收，如有大型廢棄物需清運，請提前聯絡地方清潔隊，以便安排時間處理，順利完成春節假期前的環境清理工作。

綠化布置好處多，不僅配合年節氣氛、妝點一室色彩，可淨化空氣、美化環境，更可舒解身心壓力，環保署呼籲，新春新景新氣象，民眾不妨找個時間到花市逛逛，利用不同植物的色彩和質感，組合出屬於自己的新年氣氛。

(工商 )