有鑑於疫情的不確定性，記憶體模組廠十銓(4967)、創見(2451)均取消歲末尾牙活動，改為其他獎勵員工方式；十銓科技勵員工前往集團於新竹寶山認養的橘子園，並加發一萬元員工慰勞金。創見台灣總公司每位同仁也加發一萬兩千元鼓勵金。

十銓科技自疫情發生以來，積極配合中央疫情指揮中心的指示，董事長夏澹寧身體力行關懷員工防疫狀況，以及規劃防疫應變外，鼓勵員工前往集團於新竹寶山認養的橘子園，以自然農法栽培，讓同仁享受戶外生活的同時，遠離室內群聚的風險，更多了滿載的桶柑收成。

十銓科技雖取消了原訂一月底的集團尾牙，將餐費及抽獎活動轉為一萬元員工慰勞金，連同每年保障2個月年終獎金一併發放。此外，員工自由參與耕作的集團認養橘子園豐收，十銓亦捐贈兩千斤的桶柑給新店耕莘醫院及中華聖母堂，以慰問辛苦的醫護人員及分送需要幫助的人。

2021年大環境在疫苗問世後露出一線曙光，記憶體產業隨著全球半導體復甦跟著正向成長。十銓科技除了持續深耕自有品牌與電競，亦加緊5G、智慧醫療及電動車所需的運算與儲存布局，把握記憶體產業歷史以來最好的發展契機，提升集團實力。

為了讓員工安心工作，記憶體模組大廠創見在2020年初新冠肺炎疫情爆發時，創見董事長束崇萬即決定全球每位員工發給新台幣一萬五千元抗疫補助金，希望能讓員工安心工作與生活。今年也配合政府秋冬防疫政策取消歲末聯歡尾牙活動，台灣總公司每位同仁除原保障的兩個月年終獎金外，另加發一萬兩千元鼓勵金，希望過年期間員工也不要鬆懈，共同做好自主健康管理與相關防疫工作。

(時報資訊)