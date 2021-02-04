近期疫情升溫，各行業為嚴防辦公室與廠房作業斷鏈風波再起，對於防疫更加嚴謹，使得體溫量測與門禁結合的產品需求大增；東捷資訊(6697)推出防疫解決方案具可結合門禁，加上快速、精準且戴口罩亦可辨識特色，目前詢問度再度飆升，包含補教業、校園、客服中心及生產廠房等大規模群聚產業已陸續洽談及安裝導入。

東捷資訊觀察指出，面對疫情，多數的企業仍採取櫃檯或輪值員工以手持額溫槍測量方式管制人員進出居多，除了必須加派人力、耗時也較久，同時，第一線人員感染風險大幅增加；若確診相關人員曾到訪辦公環境，人工紀錄的訪客狀況可能因紀錄錯漏而難以追溯。

東捷資訊與國內技術團隊推出AI智慧防疫解決方案，將產線上應用於報工與門禁的「AI人臉辨識」，結合醫療級精準體溫量測技術，打造軟、硬體兼具的防疫解決方案。有別於一般近距離的手動測溫或市面上純測溫設備；東捷資訊AI智慧防疫解決方案串聯門禁功能，協助企業於主要出入口自動過濾來訪者並且記錄其體溫，就算配戴口罩情況也能在一秒內快速辨識對象，辨識率高達9成以上，加上AI人臉辨識技術判讀，內部員工無須再以卡片感應即有出勤紀錄，落實「零接觸」，智能測量體溫方式亦可幫助檢查人員快速掌握來者狀態，同時對所有出入人員進行人臉紀錄，發現感染可進行追蹤查找與行徑紀錄分析，減少接觸感染風險。

不只防疫期間應用，該系統具備AI精準辨識技術可串接企業HR資料、考勤系統，進出公司只需「刷臉」，即可自動記錄人員打卡／時間／地點等資訊，辨識來訪者是否為自家員工；甚至能加入危險人員的人像資料，藉由高效智能化AI辨識來訪者，打造智慧安控系統，強化場域維安的安全控管；應用場景擴及校園、社區、園區、工廠生產線、辦公室等，嚴密控管，讓門禁管理更加精確、完整，杜絕非合法進出。

東捷資訊1月營收3.25億元，月增50.46％，年增4.13％，為新的一年開出好彩頭。

(時報資訊)