美國總統拜登上任，美中關係似乎有回溫跡象。美國國防部今天表示，美中雙方25至26日針對過去15件美軍戰俘與失蹤士兵案件召開首場視訊會議，期盼未來能持續相關交流。

中國國防部發言人吳謙台北時間28日上午表示，中美兩軍近兩天曾就搜尋美軍戰俘與失蹤人員遺骸舉辦視訊工作會議。吳謙指出，中美兩軍關係站在新的歷史起點上，希望美國新政府和中國共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神。

針對此事，美國國防部發言人薩波（John Supple）今天透過電子郵件告訴中央社記者，美國戰俘暨失蹤官兵確認署（Defense POW/MIA Accounting Agency，DPAA）研究人員與中國人民解放軍檔案館人員25至26日召開首屆視訊檔案交流活動。

薩波表示，雙方特別討論15件美軍戰俘與失蹤人員遺骸案件，期間包含二戰、韓戰、冷戰與越戰等。

薩波說：「這2天活動是難得機會，能夠尋求新訊息、討論先前訴求，並向人民解放軍檔案館提出未來一年進行實地調查的可能性。」

他指出，DPAA未來會持續與中國人民解放軍就上述案件進行交流，並期待等2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）安全程序及相關作業計畫規定就定位，能夠赴中國安全執行活動。

根據DPAA去年9月紀錄，美中雙方過去就搜尋美軍戰俘與失蹤人員遺骸有多次往來。在前總統川普執政前2年半，DPAA曾2次派調查團隊前往中國，也曾與中國外交部及人民解放軍檔案館高階官員會晤。

不過，美中關係隨後因貿易戰、人權與第5代行動通訊（5G）資安等議題每下愈況。紀錄顯示，DPAA在2019年與2020年都曾要求與中方舉行雙邊會議，討論閱讀檔案權限及進行實地考察等議題，但未見雙方有實際交流或共識。

(中央社)