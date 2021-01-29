永豐餘投控、永豐餘消費品實業共挺部桃醫護，今（29）日分送橘子工坊洗淨病毒洗衣精、橘子工坊洗手慕斯、橘子工坊制菌靈清潔噴霧及五月花厚棒廚房紙巾給部桃，共同守護醫護及其家人健康。

桃園是永豐餘最大生產基地，有新屋工紙廠、楊梅消費品廠、橘子工坊廠等。在衛福部桃園醫院發生疫情院內感染事件後，永豐餘關心在桃園上班的所有同事，紛紛在群組裡提醒彼此要勤洗手、消毒、戴口罩，保護自己也保護他人。

面對疫情愈趨緊張、醫護人員負荷量激增，永豐餘表示，許多同事希望公司捐贈橘子工坊制菌靈噴霧、洗手慕斯給部桃醫護抗疫，永豐餘消費品實業另再增加厚棒廚房紙巾、橘子工坊洗淨病毒洗衣精，從洗手、洗衣、制菌、洗病毒到擦手完整做好準備，讓醫護人員能安心在前線打仗。

在去年疫情爆發時，永豐餘消費品實業肩負民生物資國家隊的重要使命，在農曆年間同仁奮勇緊急歸隊，配合生產家庭用品及抗菌清潔用品，齊心協助穩定民生需求。一年過去了，面對越發嚴峻的疫情，消費品實業戮力生產，支援民生物資需求。

(工商 )