Uber Eats 耕耘台灣市場四年來，不斷擴大平台上優質餐點與生鮮雜貨多樣選擇，以科技提供便捷、可靠的差異化使用經驗，帶動起「今晚，我想來點...」的 Uber Eats 隨點即送宅生活風潮。為持續深耕在地市場，Uber Eats 今（29）日宣布2月1日起將以境內公司服務消費者及合作夥伴，使用 VISA、Mastercard、JCB 信用卡支付的用戶將免除被銀行收取海外刷卡手續費，！

Uber Eats 與超過43,000家商家夥伴合作，可提供全台18城市的消費者美食、生鮮雜貨、藥妝、寵物用品、生活五金、伴手禮、花店等類別，超過百萬項商品選擇。2月1日起，打開 Uber Eats App 點購美食或商品的每筆訂單除了免被銀行收取海外刷卡手續費，將改由合作商家夥伴就商品開立統一發票給消費者，此外也將會收到 Uber Eats 就外送費用開立雲端電子統一發票，消費者可以在 App 中查看商家是否需開立發票及發票形式。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「Uber Eats 正式落地台灣是一項重大里程碑，這將有助於我們更有效服務消費者與合作夥伴。我們會持續與在地優質商家尋求更多合作的機會，希望成為最在地的超級 APP，讓消費者從訂購飲食到生活日用品等各種需求都能從 Uber Eats 獲得滿足，也期望與商家合作夥伴緊密合作，開創新服務，為市場創造更多經濟成長動能。」

為歡慶 Uber Eats 在台開啟新篇章，即日起至3月31日，Uber Eats App 新用戶輸入「現在來點」優惠代碼，即可獲得兩次100元商品金額優惠，單筆商品金額須消費滿150元，並且可與新用戶30天0元外送費優惠疊加使用，讓 Uber Eats 用戶享受更加值的服務！

(科技)