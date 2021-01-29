馬光-KY（4139）為擴大獲利貢獻，計畫於農曆年前以2,400萬人民幣收購天津醫藥集團（簡稱天藥集團）持有的天津馬光的16％股權，預計2月底前完成程序，屆時馬光集團持有天津馬光股權將達79％。

天津馬光2020年營收為新台幣4.98億元，年增加10％，稅後淨利6,871萬元，年成長率高達4.5倍。因此，內部認為增加持股後，將可擴大對公司整體營收獲利的挹注貢獻。

馬光總經理黃傳勝表示，此次預計收購天藥集團持有天津馬光16％股權，約2,000萬股。收購完成後，馬光對天津馬光持股將提高至79％，馬光將擁有天津馬光3分之2的董事席次，為具有營運策略主導權天津馬光的最大股東，並依持股比例認列獲利。

考量天津馬光將積極發展慢病管理及雲端醫療等利基型高毛利醫療服務，馬光不排除100％收購天津馬光。

馬光表示，該公司天津地區第一家取得政府核發「互聯網醫療業務執照」的民營醫療院所，將具備相當強的發展優勢。天津馬光將自2021年起拓展雲端醫保門診業務，目前正積極與政府醫保系統進行資訊整合及測試作業，預計上半年正式上線營運，並可望於上線後立即挹注營收獲利貢獻。

此外，公司運用大數據分析、自有研發的應用程式，及旗下13家天津地區連鎖診所，提供民眾醫保、自費及慢病管理等雲端及實體整合醫療服務，民眾可隨時隨地上線註冊掛號，完成預約門診後，與醫師進行圖文或視訊問診，並直接使用手機結算金額，公司並提供快遞送藥或至連鎖門診臨櫃取藥等服務，預估馬光一站式的雲端醫療服務，將可大幅提高民眾使用率及門診效率，進一步擴展服務地區範圍。

另外，天津馬光針對糖尿病慢病管理業務，聘請慢病照護的專家醫師，做出全方位的健康照護。天津地區的糖尿病患者約80萬人，截至2020年底參與天津市慢病管理者僅約3萬多人，尚有很大的業務拓展空間。

黃傳勝表示，天津馬光預計未來3年至少開設5家社區醫療門診部，新加坡馬光則規畫未來3年內將再開設8家以上中醫婦幼專科診所，公司並規劃拓展天津馬光及新加坡馬光互聯網醫療業務及跨國雲端醫療支援服務，利用互聯網醫療資源擴展糖尿病慢病管理業務，並持續利用大數據分析提升各項業務的毛利率，公司整體業務中長期發展動能十分可期。

(工商 )