南韓「性感小野馬」泫雅，於1/28發行第7張迷你新專輯《I'm Not Cool》後人氣迅速飆升。昨日(3日)再度於個人影音平台上釋出全新單曲《GOOD GIRL》MV的她，在其中火辣的造型與不同於以往的唱腔都受到網友的熱烈討論。

泫雅自出道以來一直給人性感的形象，即使加入PSY大叔所成立的經紀公司「P NATION」造型依然前衛、大膽，在1/28推出的《I'm Not Cool》新歌MV中，誇張又冶豔的造型已讓粉絲們相當驚艷，沒想到3日再釋出的《GOOD GIRL》MV造型也同樣吸睛。

只見泫雅在MV中一連換上多套造型，其中最受到注意的除了泫雅先前就曾公開過的黑T搭配豹紋內衣與百褶短裙的造型，削肩黑T的超短衣襬設計直接卡在泫雅的酥胸上，整體造型辣到最高點；另一套深U高衩連身衣搭配牛仔褲造型也不遑多讓，側面挖空的剪裁與低胸的設計，只要一個彎腰動作便差點走光，加上強而有力的舞蹈動作以及旋律，讓網友直呼「看得好過癮」。

泫雅在新歌《GOOD GIRL》一連換上多套火辣造型。（圖／YOUTUBE）

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另外，這張回歸專輯對於泫雅來說不僅是回歸專輯，她也首次改變唱腔，以性感的聲線嘗試R&B、電子等多種不同的曲風。在多日前曝光的其他專輯曲目中，也首次公開與男友DAWN合作的單曲《Party, Feel, Love》，網友聽完後紛紛大讚「天哪！愛死這歌聲了」、「泫雅過去真的被前公司包裝得太低俗了，完全埋沒了她的歌聲」、「OMG 這對情侶太強大」、「拜託拍成MV」意外受到好評，反轉過去大眾對於她「只有鴨子聲」的印象。