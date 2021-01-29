訊舟(3047)今(29)日指出，由前瞻基礎建設計畫支持佈建於校園中的空氣盒子為MIT產品，完全於台灣研發、生產、製造，並有原產地證明為MIT之認證，非大陸製造產品。

訊舟指出，空氣盒子從硬體設備、軟體App、網路傳輸，以及Cloud雲端平台，整套物聯網系統通過ISO 27001:2013資訊安全管理系統國際標準，嚴守資安規範。

空氣盒子校園佈建計畫，為行政院科技部民生公共物聯網眾多計畫之一，訊舟產製的空氣盒子硬體，為符合國家資訊安全的嚴格規範，從硬體加密的SoC系統晶片、WiFi或NB-IoT網路通訊元件、以及環境質量感測元件，均去除大陸化的組件，沒有國家資安疑慮。訊舟進一步表示，前瞻計畫的每台空氣盒子從資安晶片、PCB板壓製、產品組裝、軟韌體驗證與資安合規測試，都在台灣生產製造，才能保護校園資安乃至國家資安。

訊舟於立基網路資通訊產業耕耘多年，轉戰空品物聯網以來，時刻精進網路資安防護。空氣盒子除了硬體設備完全MIT之外，資訊傳輸過程更提高資安規格：從空品感測端獲得的空氣品質資料與設備連網資訊，其傳輸通訊閘道包覆在PKI金鑰加密機制下。PKI密鑰在每一台空氣盒子出廠之前就壓製於硬體SoC晶片中，與雲端溝通的所有資訊傳輸，全部經由PKI+X.509資安伺服器所簽發的安全憑證防護；此外，包含韌體空中更新的OTA引擎技術(Over-the-Air Technology)，同樣在加密傳輸之列，以確保所有通訊埠獲得資安保護。

訊舟表示，空氣盒子EdiGreen App是民生公共物聯網中廣受民眾歡迎的行動App，全天候提供即時的PM2.5空氣品質資訊。為了保護用戶資安，訊舟EdiGreen App取得MAS資安標章(Mobile Application Basic Security)，「行動應用App基本資安標章及合格證書」由符合ISO/IEC 17025國際認證的專業實驗室進行檢測後，EdiGreen獲得了MAS Level 2的資安合格標章。

(時報資訊)