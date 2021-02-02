隨著近日Facebook的隱私、反托拉斯法、干預美國大選等風波，以及WhatsApp的用戶隱私政策改變以後，以上兩大社交媒體及軟體都出現了移民潮，反映出不少用戶都開始對Facebook不滿，及對個資的重視，因此此次將介紹各個近日興起的社交媒體及軟體，包括連特斯拉執行長伊隆馬斯克都推薦大家使用的「Signal」、重視用戶個資的「MeWe」、加密及隱私度高的「Telegram」，以及本周討論度最熱烈的社交媒體「Clubhouse」，讓大家了解及選擇要不要進行社交媒體的大移民。

「Signal」容易上手且獲特斯拉執行長伊隆馬斯克推薦的社交通訊軟體

「Signal」容易上手、獲特斯拉執行長伊隆馬斯克推薦的社交通訊軟體。（翻攝APP Store）

在註冊上必需使用電話號碼登記，而當登記後有開啟「聯絡人已加入Signal通知」的話，即會看到新加入「Signal」的朋友，也可利用匯入的聯絡人中去邀請對方加入，另外也有提供電腦版讓使用者使用，不過要注意的是使用者的電話號碼也將會曝光在對話之中；在使用上，用戶也可以設定訊息在一定時間後刪除，圖片還能設定成「閱後即焚」，以保護自己的訊息安全，而為了保留重要的訊息，還能使用「給自己的筆記」功能，以儲存重要或當作備忘錄使用，而「Signal」也早已提出，因營運是依靠公眾捐款運作，且採自動進行點對點加密，同時個資等都不會上傳到雲端伺服器，而且程式碼為公開開源，因此使用者目前不必擔心個資問題，對於一般民眾的使用上安全性已相當足夠，適合取代LINE、WhatsApp等通訊軟體的另一工具。

「Telegram」群組不需公開個人資訊身分最隱密

「Telegram」群組不需公開個人資訊身分最隱密。（翻攝APP Store）

「Telegram」群組不需公開個人資訊身分最隱密。（翻攝APP Store）

在註冊上需要使用電話號碼及電郵登記，以進行雙重認證功能，同樣可匯入個人的聯絡人資訊以跟原來認識的親友作聯繫，也能設定用用戶帳號後，透過其去與新朋友加入好友，不必透露自己的電話號碼更方便；在使用上提供了相當多功能，可以開啟無上限人數的群組或頻道，還有投票、訊息時間設定、「閱後即焚」等功能，而且還能進行加密對話、預設發送訊息時間及截圖通知等，不過「Telegram」目前仍未有中文版，而且因採用了自家的MTProto點對點加密，且非完全開源、不會徹底加密所有資料，需要開啟秘密聊天功能才會加密保護及不上傳至雲端伺服器，不過對於想要隱藏身分，或常需要跟不認識的用戶去交談的話，「Telegram」就相對更適合。

「MeWe」反Facebook的無廣告、不出售用戶資料社交評台

「MeWe」反Facebook的無廣告、不出售用戶資料社交評台。（翻攝APP Store）

「MeWe」反Facebook的無廣告、不出售用戶資料社交評台。（翻攝APP Store）

註冊時只需使用電話號碼或電郵登記即可，在加入後即可透過匯入聯絡人、連結、用戶名稱或QRCode去加入好友，使用上與Facebook大同小異，在加入後也可選擇喜歡的群組等以追蹤最新消息，而一般用戶免費使用，惟專頁或需增加上載空間、訂閱等功能的用戶則需選擇付費使用，不過因著其為「使用者付費」的措施，因此「MeWe」無廣告之餘，也不會出售用戶資料，同時還有訊息功能，不過目前表情貼圖仍需付費下載，但現階段仍未有雙重認證功能，所以需要小心使用，不要透露太多個人資訊。

「Clubhouse」有門檻、看朋友多寡才能加入的社交媒體

「Clubhouse」有門檻、看朋友多寡才能加入的社交媒體。（翻攝APP Store）

「Clubhouse」有門檻、看朋友多寡才能加入的社交媒體。（翻攝APP Store）

可是眾多熱門社交媒體當中，加入門檻相當高的一款，因為其最初為政商名流等人都是其用戶，而且並不是使用電話號碼或電郵就能加入，而是需要使用者的「邀請碼」，手機的聯絡人中也已經有對方的號碼，才能成功加入「Clubhouse」，而每人一開始也僅限2組「邀請碼」，隨著在APP中的活動才會漸漸增加，因此成為了大家紛紛想要加入的新型社交媒體；在使用上其實就像是以前的網路聊天室，但就以語音來溝通，使用者可開啟不同主題的聊天室，也能加入其他有興趣的聊天室，去討論不一樣的主題，對於現今仍有不少地方需要Work From Homw的人士來說，可是另類可跟別人聊天、交流或陪伴的APP，可惜目前Google Play仍未上架，僅支援iOS系統使用。

(中時 )