【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】如果問現在最紅的網路社交平台是什麼，別懷疑，答案一定是Clubhouse！

Clubhouse這個最新的網路社交平台因為連當代科技領域最傳奇的創新奇人——特斯拉CEO馬斯克都大力推薦，頓時成為炙手可熱的最新社交平台。

Clubhouse會爆紅，除了網路傳奇名人大力加持之外，還有一個很重要的原因就是要加入Clubhouse必須有人推薦，而且每位已加入者只能推薦兩個人。在這種飢餓行銷的手法之下，很多人都以能夠加入為榮，包括台灣許多網路名人與演藝圈的明星，一旦加入了就忍不住立刻在臉書與IG等平台炫耀，於是更增加了Clubhouse的傳奇性。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，Clubhouse是以聲音為主的社交平台，加入之後可以隨意進入別人已經開設的房間（Room）參與對話，或者只是安靜聆聽，也可以自己設定主題開房，歡迎有興趣的人進來交流。

賴祥蔚教授指出，Clubhouse這種聲音社交平台，很適合只喜歡聊天卻不喜歡打字或剪輯影片的網友，而且網路沒有地理限制，只要主題或是人物夠吸引人，一個房間可能吸引成千上萬聽眾，而且一加入就可以跟名人對話，從目前實際運作的情況來，一個房間裡主要的講者只有少數一兩位，再加上幾位討論者，其他絕大多數都是默默的聆聽者，對於喜歡默默聆聽別人講話的網友來說，Clubhouse就好像提供了一個虛擬會議大樓，讓網友隨意進出任何一間會議室，這相當程度上滿足了網友們對獵奇的喜愛，也讓Clubhouse成為最新的行銷工具。

包括台灣在內，已經有許多使用中文的華人加入Clubhouse，其中有不少人都把這個新的網路平台當成教學工作，不過也有人用另類的方式來使用這個聲音平台，也就是設定主題開了房間，但是卻強調禁止講話，純粹開放交流或追蹤房間裡參與者的資訊，仔細一看，房間裡的參與者居然還包括了藝人炎亞綸（照片為Clubhouse截圖）。

在短視頻當道的現在，以聲音為主的社交平台Clubhouse到底會帶來多大的衝擊，各界都還在觀察；至於有人質疑這個最新的網路社交平台Clubhouse背後可能有中資，其中到底有沒有國安疑慮，這就是另外一個正在引起討論的話題了。

(中時新聞網)