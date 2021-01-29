美國半導體公司思佳訊（Skyworks Solutions）上季營收創下歷史新高，且獲利表現意外強勁，受此激勵，周四盤後股價飆漲逾15%，報184美元。

思佳訊第一財季（截至1月1日）營收較前一年同期大幅成長69%、較前一季成長58%，達到15.1億美元，超出市場預期的10.6億美元。GAAP稀釋後每股盈餘為3.05美元，年增103%。non-GAAP稀釋後每股盈餘為3.36美元，較前一年同期暴增1倍，並優於市場預估的2.09美元。

總裁暨執行長Liam K. Griffin，受惠於我們廣泛的技術服務觸角，思佳訊上季業績創下歷史紀錄。在持續成長的客戶層與所有終端市場中，對我們解決方案的需求不斷升高，而這些需求涉及全球最具影響力的應用，從5G行動平台到物聯網、無線基礎設施、自動運輸設備，乃至於機器對機器（Machine to machine）安裝技術。

資深副總裁暨財務長Kris Sennesael表示，我們預期許多無線通訊協定將持續而快速的普及，可望帶動Skyworks實現強勁年增長。具體而言，我們預期2021財年第二季營收將介於11.25億～11.75億美元，non-GAAP稀釋後每股盈餘為2.34美元。

市場預估該公司本季營收為9.2億美元，經調整後每股盈餘為 1.71美元。

思佳訊並宣布規模20億美元的買回庫藏股計畫。

(時報資訊)