思愛普(SAP)擁有的Qualtrics周四在紐約那斯達克首上市，股價收漲51%，該公司市值站在約210億美元；目前資本市場的瘋狂行動，資金紛湧向科技股。首日的交易也突顯了投資人對高成長科技股的興趣，短期內沒有減少的跡象。

該調查軟體商在15.5億美元籌資後，周四以41.85美元開盤。Qualtrics在對監管單位申報的文件中指出，以每股30美元賣出了5170萬股；該公司原先目標以每股27~29美元出售5040萬股。

思愛普在2018年11月同意以80億美元收購Qualtrics。Qualtrics執行長史密斯(Smith)在周四訪問中表示，IPO的目標是讓公司有更大的彈性來投資於成長中的領域，例如在過去兩年建立3800名新客戶的領域。

Qualtrics業務主要對客戶收集即時資訊，協助分析該公司的產品和服務的表現，在截至9月30日的首9個月中營收增加32%，來到5.5億美元；在舊客戶升級和新客戶加入下，在該期間的淨損也較前一年同期的8.60億美元縮減到2.58億美元。

對於Qualtrics的風光上市，思愛普在周五表示歡迎，並告知投資人應把握機會，重新考量思愛普股價是否有反應其雲端資產的價值。

思愛普財務長Mucic表示，套用於相同的和數倍多的銷售和市值，即使不考慮其他業務，思愛普軟體和平台服務營收為55億美元，公司整體市值為1330億美元。Mucic認為，這是一個重新考慮思愛普股價的機會。

(時報資訊)