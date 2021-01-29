臺灣港務公司臺中港務分公司與彰芳風力發電公司及西島風力發電公司29日正式簽約進駐臺中港#36號碼頭及#36號碼頭後線土地。自2023年起將由彰芳及西島公司於臺中港#36碼頭及其後線共約16公頃土地進行離岸風機葉片（Blade）、塔架（Tower）及機艙（Nacelle）之預組裝作業。

臺中港務分公司表示，彰芳及西島公司係由離岸風電開發商哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）設立，兩家公司依循經濟部能源局規劃共同進行「彰化彰芳與西島離岸風力開發計畫」，該計畫共獲配併網容量600MW，彰芳一期風場（100MW）預計安裝10座風機，前已簽約承租臺中港#106碼頭及相關後線土地。

本次為彰芳二期（452MW）及西島風場（48MW）計畫承租#36碼頭及後線土地，並將預計安裝52座風機，前揭計畫預計使用之風機每座容量為9.5MW，此為現階段於臺中港進行預組裝作業發電容量最大之離岸風機。

臺中港務分公司進一步說明，針對離岸風電產業所需相關公共建設，已於去年完成道路新（改）建；另36號重件碼頭業已於去年10月完成興建。目前臺中港已完成2號、5A、5B、36號及106號重件碼頭新（改）建工程，期透過完善相關基礎建設，為臺中港引進更多投資業者，帶動周圍產業發展，同時創造更多就業機會，以達成國家離岸風電綠能政策之目標。

(工商 )