純網銀年前再傳好消息！金管會4日宣布核發連線商業銀行營業執照，該行為第二家取得銀行營業執照之純網路銀行。

銀行局副局長林志吉指出，連線商業銀行於2019年8月2日獲金管會許可設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會經完成書面及審查作業後，於4日核發營業執照。

林志吉表示，純網路銀行為新型態的銀行經營模式，除了要與實體銀行一樣注重內控內稽的遵循情形，更應該形塑良好的企業文化，落實公司治理及消費者保護，同時做好信譽風險管理，以建立銀行聲譽與客戶信賴，由於純網路銀行是由金融科技、電子商務或電信事業等產業與金融業共同出資設立，未來與集團內關係企業或其他事業進行異業合作時，應加強橫向聯繫，盡職控管及要求合作對象共同遵循金融特許事業所應遵循之法令規定、資訊安全及客戶資料保護，並建立問責機制。

金管會指出，純網路銀行開業後，金管會將與中央銀行及中央存款保險公司共同合作，強化純網路銀行之監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。金管會期許純網路銀行本於負責任創新的精神，推展各項業務，並積極促進普惠金融。

(工商 )