銘異（3060）旗下子公司MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.及MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.經新冠病毒檢測後，發現廠內有員工呈現陽性反應，惟銘異表示，廠內及客戶端Hub倉仍有庫存，足夠支應客需，影響不大。

銘異馬來西亞廠員工驚傳染疫，針對此事，銘異昨日代子公司公告指出，經依規定通報馬來西亞衛生管理單位後，部分生產區域已依指示，自即日起至2月9日止關閉6日，惟期間若無新增案例，則允許重啟被關閉之部分生產區域。

經查銘異此次新冠病毒檢測呈陽性反應員工及框列之接觸者約佔銘異馬來西亞廠員工總數的三成，銘異強調，上述人員已全數進行隔離，另為防患於未然，公司也著手執行全部員工普篩並針對新冠病毒檢測呈陽性反應員工及框列之接觸者安置於醫院及隔離旅館進行隔離程序，同時也已在廠區進行全面性的消毒。

銘異指出，目前到工人數僅佔七成，恐影響部分產出，惟產線現仍可正常作業，再加上廠內及客戶端Hub倉仍有庫存足以支應客需，應不致對營運產生重大影響。

(工商 )