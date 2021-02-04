中菲行（5609）主管海運的副總經理林永川表示，本周歐洲線運價持續下修，目前每大箱（40呎櫃）運價已下修約800至1,000美元，東北亞航線也有下跌，但是美國線與東南亞航線運價依然居高不下，中國大陸雖然鼓勵就地過年，但基層人員仍多返鄉，加上隔離檢疫要求，很多拖車司機提前返鄉，目前已是勞力不足，年後補運潮可期。

林永川指出，目前歐洲線每大箱運價約自9,500美元跌到8,500美元左右，每箱運價（20呎櫃）則減半計費，顯示歐洲線艙位有較明顯鬆動，船公司也都已恢復收英國貨載，主要與該航線兩萬箱大船很多有關；美國海運需求很爆，目前每大箱運價不計買艙費約4,500美元，美東線約7,000美元至8,000美元。買艙費則在1,500至3,000美元間。

東南亞航線則以新加坡運費最高，新加坡是中轉港，目前每大箱運價要1,600至1,800美元，上海-胡志明每箱運價要1,600美元。

由於洛杉磯嚴重塞港，貨櫃船後港時間要一周以上，加上卡車、司機不足，導致內陸運輸成本提高。運輸成本提升，原物料、食品價格也都提高，目前美國物價已明顯拉高。

展望今年貨櫃船運市場，林永川認為，今年首季表現暢旺，第二季將延續好表現，下半年第三季旺季旺不旺要看疫情發展。

由於歐洲線與東南亞航線都是從去年第四季開始運費大漲，中菲行去年第四季海運營收成長約六成。

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(工商 )