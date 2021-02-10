韓國人氣女團Red Velvet隊長Irene (裴柱現)，出道前就以驚人美貌迅速竄紅，未料去年10月時卻爆出Irene「耍大牌」事件，讓她形象跌入谷底。而首次擔綱電影女主角的她，在今日的《Double Patty》電影發佈會上以一襲黑色洋裝現身，成為全場矚目的焦點。

電影《Double Patty》即將於2月17日正式上映，在今日的開播發佈會上，Irene以精緻又乾淨的妝容及烏黑長髮，搭配黑色花瓣領口造型洋裝優雅出席，領口深V的設計使性感深溝若隱若現相當性感，站在187cm同劇男演員申承浩的身邊顯得更加嬌小可愛，而這也是Irene在「耍大牌風波」後首次單獨出席活動面對媒體格外受到注意。

另外，網路上還流出Irene準備上台及活動結束時的模樣，只見她即使戴著口罩批著黑色大衣也難掩星味，她還不忘與周圍的粉絲打招呼展現親和力，引起網友熱烈討論，粉絲們更激動表示「姊姊還是美美的」、「裴演員依然顏值在線」、「接下來就專注作品吧！」。

Irene於去年10月，遭到一名在演藝圈中資歷長達15年的造型師指控，自己遭到Irene狂罵20分鐘的過程而引發爭議，而使她形象瞬間跌入谷底遭到大批網友的撻伐，直到去年底才在所屬經紀公司「SM娛樂」所舉辦的跨年線上演唱會「SMTOWN」中首度以團體的身份公開露面並再度發文道歉，但即使她持續遭到網友謾罵，Red Velvet依然在1月份所舉辦的《第35屆金唱片獎》頒獎典禮上獲得「音源部門本賞」的好成績。