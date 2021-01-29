矗立在花蓮鳳林車站旁的「鳳林耶穌聖心天主堂」已有70年歷史，見證神父來台傳教事蹟，是縣內少數僅存的木造天主堂遺構，之前曾被當作卡拉ok營業用，也有當地記者租用為辦公室；然而現任屋主雖有意活化卻無足夠經費修繕，近日傳出求售消息，令當地居民及文史工作者紛紛不捨，希望能有人接手搶救這棟富有歷史意義的老屋。

「鳳林耶穌聖心天主堂」位在鳳林車站廣場南側，是當地第一代木造瓦頂建築，建於1955年，佔地約78坪、建物60坪，主持人是法籍天主教巴黎外方教會神父胡志遠；然而隨天主堂搬遷到中華路另建新堂，遂空出原有木造老屋，並由更生日報記者租用辦公至其辭世。

1990年前後，台鐵公告土地招租，被承租者作為「巧緣卡拉OK」營業使用，因故停業閒置至今，因此保留包廂式與舞池式空間；因早期花蓮教區木造天主堂建築物，受地震、颱風破壞不易留存，後皆採用鋼筋混凝土重建，而該建築物幾經轉手易主，3年前由一名香港李姓女子買下老房子的地上權，成為屋主，原先有意經營咖啡館，但因老屋屋頂塌陷及窗戶多處損壞、漏水嚴重等因素而作罷。

鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲表示，因土地是屋主向臺鐵承租，李女花了很多時間跑公家許可等程序，爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」，並在去年核准207萬元補助，但屋主亦須自籌207萬元，才能陸續將天主堂回復原貌，可說是相當辛苦。

李女雖然在許多熱心民眾協助下四處籌措經費，但仍不足以負擔老屋修繕的龐大開銷，最後忍痛求售；長期在做社區營造的李美玲希望能找到有社區意識的人來接手，或考慮透過群眾募資等方式籌錢，讓老建築能夠活化利用成為地方亮點，她說，未來若有幸修復，有望成為花蓮地方創生的中區營運中心，作為青年基地、文創課程、文化導覽、在地市集櫥窗的重要空間。

(中時 )