美國掛牌ADR大漲逾3%，帶動台積電今股價一度衝上619元，但開高走低，尾盤失守600元、收在最低591元。現階段跌破6字頭的台積電能不能買？成為市場關注焦點，不少投資人擔心進場後，出現更低價被短套，不過財經作家認為，「幾年後回頭看台積電600元股價，只是一個清洗浮額與雜音的過程」，並直指千元的台積電並非不可能。

外資今年初一路喊多台積電，從800元跳到千元，躋身準千金行列，但上周見到679元高點後，外資開始出脫持股，台積電今（29日）股價持續走弱，終場來到591元波段新低，只花短短6天時間就跌掉88元、跌幅約12.9%。外資從1月11日開始對台積電翻空來，已賣超1238億元，台積電市值也從17兆元壓回至15兆元，高點回落至今市值蒸發近2兆元。

台積電回檔除了漲多修正外，近日又有一說，指稱美國10年期公債殖利率持續上升，外資因而放棄台積電，把錢匯回美國改買長年期公債。

知名財經部落格作家郭恭克在鉅亨網專欄中提到，基本上前述立論邏輯是對的，但長年期公債若持有到期、到期前沒有進行交易，其收益率是固定的，而台積電的股息殖利率高低，則受股價、每股稅後盈餘（EPS）和盈餘配息率高低等因素影響，這些都是變動的。

他指出，台積電2019年EPS為 13.32元，現金配息率為 71.32%，2020年 EPS 約 19.98 元，若依前一年配息率來估算，每股配息可達 14.2元，若以近三年配息率平均63.62%推算，2020年每股配息為 12.7元。以元月27日台積電收盤價 615 元估算，現金股息殖利率約介於2.06% 至 2.3%。

他表示，以目前台積電股價和2020預估配息來看，現金殖利率雖低於於過去的3%，但美國10 年期公債殖利率為 1.05%，台積電現金股息殖利率仍約超過一倍之多，且台積電未來幾年的每年盈餘將快速成長，投資人10年內領取現金股利應可輕易超越公債每年僅約 1% 的水準。

「從營收成長動能、每季獲利性和資本支出動態等三面向表現來看，台積電企業價值趨向，尚未看到轉彎或下墜徵兆。」郭恭克說，幾年後回頭看目前台積電600元股價，將僅是一個清洗浮額與雜音過程，上看千元並非不可能。

(中時新聞網)