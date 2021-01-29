時代力量質疑我國現行國徽與國民黨黨徽相近，因此在立法院提案要求內政部評估是否有需要修改現行國徽之必要性，相關提案雖被國民黨反對，但獲得民進黨支持，於今天的立法院院會通過。

時代力量認為，我國現行國徽與國民黨黨徽，於外在表彰難以區別、極易造成混淆的疑慮久懸未決，台灣已民主化30餘年，在民主國家，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似之黨國不分情事不應於今日的台灣續存。

因此時代力量的提案要求「為使台灣人民享有一個足以傳達我國特色、國家精神之台灣意象圖騰，爰要求內政部評估是否有需要更改現行國徽之必要性，並就此評估及相關修正機制，於兩個月內向立法院內政委員會提出專案報告。」

今天立院表決此提案時，民進黨、時代力量的立委，以及台灣基進的陳柏惟和無黨的趙正宇都投下贊成票，民眾黨五席立委全體棄權，只有國民黨立委反對，因此最後立法院院會以63票贊成37反對的差距，通過本項主決議提案。

(中時 )