外交部宣布，我國已在南美洲蓋亞那設立「台灣辦公室」，民進黨籍稱外交突破。國民黨國際事務部對此發表四點聲明，肯定外交人員努力，但也質疑其必要性，盼外交部說明，並認為蔡政府刻意延遲在立院臨時會結束才宣布，閃避國會監督，令人遺憾。

一、國民黨國際事務部樂見我國與非邦交國拓展各種有意義、有實質助益的關係。有關外交部宣布，我國與南美洲蓋亞那（Guyana）已在1月11日達成協議，並在當地設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）乙事，國際事務部於此事肯定專業外交人員之折衝努力。

二、國際事務部再度提醒民進黨政府，我國需要以符合自己國家發展及有利於人民福祉為優先，謹慎、靈活地運用有限的外交資源；前次於索馬利蘭（未獲任何聯合國會員國正式承認）設處已引起有識之士議論紛紛，故呼籲外交部對民眾說明，此時在雙方互動頻率極低、僑民顯然極少的蓋亞那設置據點，對我國之必要性、合理性及功能性，切莫只是為「加1」而設處。

三、國際事務部亦對於民進黨政府似刻意延遲3週後才向國人披露相關資訊，閃避立法院臨時會及監督，國際事務部對此表示遺憾。

四、蔡英文總統任內已跟7個國家斷交（聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯），邦交國數目是自退出聯合國之後史上最低（15國），雖然在過往未設處的索馬利蘭、蓋亞那設處，但邦交數呈現嚴重的「外交負數」，在參與重要國際組織等方面仍望門興嘆，國人應重視並督促蔡英文總統及其外交團隊，要務實不要務虛，更不要吹噓。

(中時 )