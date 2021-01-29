美廉社也要外送了，三商家購美廉社董事總經理邱光隆今（29日）表示，預計最快上半年會與外送平台合作，目前已與各家平台洽談，初步預計從雙北市開始，挑選50至100家門市啟動。

原先不想做外送，因著其他通路都在做，已成「基本配備」 美廉社基於攻守原則，也決定外送，邱光隆表示，因美廉社商圈以半徑250公尺計算，5至10分鐘可到達的距離，若2店相距500公尺就可開店，本來不需要外送，但因其他通路進來美廉社商圈，於是決定做外送，要外送「不是攻，是守」。

然而家樂福、全聯都有自有支付工具後，邱光隆多次受訪時都堅決表示不會成立自有支付工具，即便未來也成基本配備也不動搖，他說：「目前就是把零售做好」，目標2023年開到1300店，他認為選店點不難，難的是培訓幹部，去年9月再增設增加訓練中心和教室，強化訓練儲備幹部的動能。

今年除了持續展店也要增設新的APP，預計要讓「便利架」功能從「美廉城超」APP獨立出來。2019年進駐公司行號的「美廉便利架」，目前進駐53家銀行、高科技公司辦公室，目標今年可進到100家公司行號，期望透過便利購從遠端導購到美廉社電商平台「GO美廉」，讓線上購物功能更齊全和壯大。

美廉社目前在53個公司行號辦公室設置「美廉便利架」，是無人商店，也是誠實商店，想購買商品，下載「美廉城超」APP可點進「便利架」刷QR Code即可結帳。（翻攝自美廉城超APP）

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