中共解放軍運-8反潛機1架次、運-8技偵機1架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據民間軍事迷統計，共機1月累計進入我防空識別區有28天，廣播驅離紀錄共87次。

大陸國防部期待 中美軍事共贏
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(中時 )

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