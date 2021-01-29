共機擾台 空軍廣播驅離 18:272021/01/29 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共解放軍運-8反潛機1架次、運-8技偵機1架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 根據民間軍事迷統計，共機1月累計進入我防空識別區有28天，廣播驅離紀錄共87次。 大陸國防部期待 中美軍事共贏 CIP旗下之彰芳及西島風力發電公司 簽署第2本進駐臺中港合約 (中時 ) #廣播驅離 #空軍 #架次 #共機 #擾台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節連假安心遊 甲安坑風景區全面防疫 13:382021/01/29 寶島 蘋果、特斯拉概念股 湧現失落賣壓 04:102021/01/29 證券．權證 老字號榮福助久陽「逆轉勝」 台鋼集團在冷門市場怎麼辦到的 08:372021/01/29 財經 搶車用晶片 台美首場產業合作會議2／5視訊舉行 半導體大廠都要來 20:562021/01/29 財經 陸在台海施壓給拜登下馬威 智庫：美將以川普對台政策回應 18:422021/01/29 兩岸 獲董事會通過 吳明機接任新北捷董事長 15:232021/01/29 政治 小琉球玩SUP立槳5名遊客遭海流帶走 海巡獲報順利救回 22:062021/01/29 社會 法院審理逾10年 金流最後1塊拼圖始終未到案！黃芳彥帶走祕密 扁案石沉大海 04:102021/01/29 焦點要聞 春節將至 北市交通局按車流量分3階段實施交管 00:322021/01/29 生活 疫情升溫 隨身型ActivTek空氣殺菌機上市 20:592021/01/29 財經 蔡正元諷台美太陽花下場：說兩者民主價值相同者 肯定是大騙子 09:072021/01/29 政治 政治熱門新聞 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 - 政治 罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險 - 政治 部桃疫情後 陳時中、楊志良最新輿情民調曝光 - 政治 【黃芳彥身亡】 他這一生是完了 沈富雄：黃芳彥一定很鬱悶 - 政治 【黃芳彥身亡】 黃芳彥死因引揣測 鄭村棋爆可能原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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