TATA是來自BT行星的王子。 柔軟的身體可以拉長，會使用超能力。（吳康瑋攝）

COOKY可愛外表下卻擁有著驚人的耐心與耐力，是那種最可靠朋友。（吳康瑋攝）

SHOOKY雖小，但身體裡充滿了調皮基因！最喜歡跟朋友們開玩笑，最討厭的是牛奶。（吳康瑋攝）

RJ喜歡做菜也喜歡享受美食。用蓬松的毛髮和一顆溫暖的心撫慰每個人。（吳康瑋攝）

KOYA既聰明又多才多藝，是個想法很多的小睡蟲。（吳康瑋攝）

MANG在跳舞時最帥氣，總是戴著面具，充滿著神秘氣息。（吳康瑋攝）

「西門PLAY樂購町」於去年12月18日起跑至今，已成為最新的台北旅遊必玩行程，知名原創人氣角色「奧樂雞」特色裝置座落於西門商圈內，吸引無數大小朋友駐足留影，並在年輕人的社群媒體間被瘋狂洗版；而「偶像重回西門町」活動也讓西門町星光雲集，讓你走路都能遇到明星，從首波開唱的「PLAY NOW演唱會」到「MusicUP我愛偶像粉絲見面會」一連舉辦一個月場場爆滿。

商業處表示，2021年1月28日起「西門PLAY樂購町」還有更多驚喜，第二檔期紅遍全球的人氣角色即將登場！以世界巡迴之旅的概念「宇宙明星BT21」登陸西門了！超可愛的「宇宙明星BT21」結合各城市的裝置景點，讓人看了就想每一個都馬上用相機拍照搜集，來一趟西門商圈，讓宇宙明星BT21帶你打卡玩世界。

宇宙明星BT21將世界帶到你眼前！以「世界巡迴之旅」概念呈現 創造全新打卡熱點！

商業處指出，LINE貼圖10天內超過800萬次下載、IG粉絲追蹤數近600萬，民眾只要來一趟西門商圈，讓宇宙明星BT21帶你打卡玩世界，以「世界巡迴之旅」概念呈現八處大型裝置藝術，創造全新打卡熱點，BT21的七大主角分別到知名城市旅行：首爾、開羅、羅馬、卡帕多奇亞、聖托里尼、阿姆斯特丹、紐約，將各地城市風景帶到西門商圈，BT21將與你分享如何在旅行當中找樂趣，發揚他們將愛傳播到全宇宙的夢想。

此次與「西門PLAY樂購町」的合作檔期適逢年節歡聚時刻，為此BT21更帶來了整個家族與好友首度在線下活動跟觀眾見面，即日起至3月7日止期間限定展出，趕快加緊腳步跟上宇宙明星BT21，帶著相機和家人朋友們來「西門PLAY樂購町」享受美好的旅程。

春節必遊！「西門PLAY樂購町」年味濃厚！互動許願牆、紅樓光雕秀，樂購集章獎不完！

「西門PLAY樂購町」與民眾一起迎接新年到來，於2021年1月1日在服務台設立互動許願牆，要讓民眾寫下對未來的期許及各種心願，祈福卡片一共有12種可愛的符號卡，卡面的運勢符號分別代表著桃花運、貴人運、事業運等各種運勢，還有民眾抽到隱藏版的王牌卡「Joker翻轉好運卡」直呼很驚喜。

廣受民眾好評的百大樂購商店「樂購集章行動」也將推出第二波，活動期間只要加入官方[email protected]好友後，於「百大樂購商家」進行消費即可參與，獎項包含YAMAHA機車、iPhone12以及各式好禮！另外預計從大年初一開始，「西門PLAY樂購町」即將推出令人期待的光雕秀，想瞭解更多活動相關資訊？快搜尋關鍵字「西門PLAY樂購町」，或至活動官網、加入「西門PLAY樂購町」官方[email protected]好友、「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團查詢。

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