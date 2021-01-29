針對立法院今天三讀通過「110年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，行政院秘書長李孟諺表示，蘇揆感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員的辛勞，以及相關部會的努力。

李孟諺說，行政團隊會透過整體預算資源的妥善分配與有效利用，除了繼續做好防疫工作，推動各項福利措施，照顧人民及弱勢族群，也將持續促進產業轉型、帶動經濟發展，讓國家各項施政得以順利推展，並提升臺灣國際競爭力與影響力。

(中時 )