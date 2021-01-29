立院三讀通過110年度中央政府總預算案 政院：蘇揆表達感謝 19:062021/01/29 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆感謝立院通過總預算(蘇揆臉書截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對立法院今天三讀通過「110年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，行政院秘書長李孟諺表示，蘇揆感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員的辛勞，以及相關部會的努力。 李孟諺說，行政團隊會透過整體預算資源的妥善分配與有效利用，除了繼續做好防疫工作，推動各項福利措施，照顧人民及弱勢族群，也將持續促進產業轉型、帶動經濟發展，讓國家各項施政得以順利推展，並提升臺灣國際競爭力與影響力。 立院通過總預算案 總統感謝：各項國政能如期如質推動 立院通過總預算案 民進黨：感謝黨團辛苦加班 (中時 ) #立法院 #總預算 #行政院 #蘇貞昌 #李孟諺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院調撥714億 讓公務員過好年 04:102021/01/29 財經要聞 看好高雄錢景 創投公會首辦媒合會提籌募20億基金 17:442021/01/29 寶島 助理與媒體爆發推擠濺血 蘇震清道歉：將請同仁前往致意 20:222021/01/29 政治 總預算案今表決 綠拚三讀過關 04:102021/01/29 政治要聞 擴大香蕉收入保險試辦地區 3／31前當地農會都可投保 19:512021/01/29 財經 挺醫護 國民黨團提案 政府應用晶片向外國交換新冠疫苗 12:052021/01/29 政治 陳以信：民進黨團打臉自家立委提過的凍結預算案 21:372021/01/29 政治 總預算案三讀 歲出統刪256億元 19:362021/01/29 財經 曾麗燕敲槌 高雄巿議會臨時會閉幕 19:242021/01/29 政治 民進黨全面護航 立院通過高教機、戰車等國防預算 潛艦國造預算也未予凍結 18:012021/01/29 政治 立委蘇震清涉貪懇求500萬交保 結果下午揭曉 13:082021/01/29 社會 政治熱門新聞 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 - 政治 罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險 - 政治 部桃疫情後 陳時中、楊志良最新輿情民調曝光 - 政治 【黃芳彥身亡】 他這一生是完了 沈富雄：黃芳彥一定很鬱悶 - 政治 【黃芳彥身亡】 黃芳彥死因引揣測 鄭村棋爆可能原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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