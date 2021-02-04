為推廣綠能運具，台北市政府環保局4日公布「110-112年電動機車補助計畫」，恢復對台北市民購買電動機車加碼補助，每年預計投入約1.56億元補助汰購或新購電動機車，結合中央（環保署、經濟部）補助後，新購電動機車最高可獲1.1萬元補助，汰舊換新方式購車最高可獲1.9萬元補助。

台北市首開地方政府先例，一口氣公布三年期的補助辦法，有別於過往地方政府補助辦法年年變、看預算吃飯、公布時程拖延等狀況，造成電動機車市場的混亂，影響民眾購車意願。電動機車業者認為，北市府此舉有助電動車銷售穩定與產業的發展，更可望起帶頭效應，讓其他五都與地方縣市政府跟進。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）秘書長郭錦程認為，台北市長柯文哲多次強調，未來將在台北市大力推廣電動公車與電動機車，顯示柯市長瞭解到「運具電動化」已經是全球的潮流與趨勢，台北市急起直追，這將是台北市民之福。

郭錦程表示，非常感謝台北市在六都中拔得頭籌，率先宣布台北市民直接新購電動機車將享有4,000元的補助，汰購電動機車的台北市民更可以取得9,000元的補助。也就是說台北市民新購電動機車共可享有1.1萬元補助，汰購電動機車共可取得1.9萬元補助，讓台北市民可以趁農曆年前安心選購，不必因為擔心補助金額而猶豫不決。

北市政府表示，因應2050年全球淨零排碳及運具電動化潮流，加速減碳及持續改善空氣品質，並以2030年PM2.5達世界衛生組織建議值10μg/m3為目標，環保局公告「110-112年電動機車補助計畫」，每年預計投入約1.56億元補助汰購或新購電動機車，盼藉此淘汰老舊機車及加速運具新能源化，期能促成民國112年電動機車占比達12％以上，119年占比達30％以上。

北市府指出，具有中低收入戶身分者，新購或汰購還可再額外加碼1萬元補助，總計三年共將提供7.95萬輛電動機車補助名額。

(工商 )