立法院臨時會三讀通過110年度中央政府總預算案，歲入部份原編列2兆450億元3,345萬6,000元，審議後增列83億4,784萬元、減列1,494萬元，總額改列為2兆533億6,636萬6,000元。

歲出部份原列2兆1,615億1,707萬元，審議後減列256億2,019萬3,000元，總額改列為2兆1,358億9,687萬7,000元，此金額不但較去年減列246億元為高，也是近10年來最高減列金額，刪減比例為1.18％。

為杯葛民進黨的預算案，在野黨提出高達3,662項提案，經過多日協商，在臨時會最後一天進行表決大戰，最後保留127項提案進行表決。

對於歲出統刪部分，朝野黨團在協商階段取得共識，歲出部份統刪256億元，包括各單位委辦費全面統刪5％、赴中旅費統刪40％、軍事裝備設施統刪3％、政令宣導費統刪20％等。

(工商 )