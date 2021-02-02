由民間團體成立的罷免台中市第2選區立法委員陳柏惟行動聯盟「刪Q總部」，昨（1日）在沙鹿區啟動，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，罷免陳柏惟應該第一和第二階段都會通過，但是第三階段要觀察高雄市議員黃捷的最後罷免結果。

黃暐瀚1日在TVBS台的政論節目《新聞大白話》上表示，陳柏惟罷免案通過的可能性，他認為第一階段的2911份以及第二階段大約2萬9000多份的連署書一定都會通過，但第三階段投票會不會過關，則取決於陳柏惟這段時間的發言。

此外，黃暐瀚指出還有另一個關鍵，就是取決罷免黃捷的最終得票數，如果不同意罷免的票數高於同意罷免的票數，那麼陳柏惟的罷免案可能也很難通過，但如果在民進黨全力動員下，不同意罷免票只有2、3萬的話，就算黃捷最終沒被罷免成功，那陳柏惟也很有可能會倒，且鳳山和台中的地方選民結構不同。但若黃捷最後反對罷免票，在綠營動員下，催出非常高的票數，那麼陳柏惟的罷免案將很難通過。

同台的宅神朱學恒也表示，黃捷跟陳柏惟兩人的等級不一樣，更直接舉例，總統蔡英文敢下令要民進黨挺黃捷，但蔡英文敢說「我們今天超支持陳柏惟，他真是一個最有智慧、最有魅力的台派頂尖代表，讓我們全黨支持他」？整個民進黨很有可能因此而滅掉。

朱學恒更強調，今天有些人可以支持，是因為知道這個人不會脫序，另有些人不能得到支持，是因不知道會做出怎樣的事情來，陳柏惟的危機在於，所有的坑都是自己挖的。

(中時新聞網)