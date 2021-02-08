罷免台中立委陳柏惟行動、「刪Q總部」今(8)日下午正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊，陳柏惟也對此進行回應。宅神朱學恒質疑，陳柏惟在過去一年中，對台中第二選區民眾的利益照顧到哪裡？並指罷免對陳柏惟而言就像期中考。而對於陳柏惟要罷免案領銜人拿出當初投票給他的證據，朱學恒更忍不住酸他可能書讀得少，不知道亮票違反《選罷法》。

朱學恒今在政論節目《新聞大白話》中表示，基進黨「抗中保台」的立場，是他們的言論自由，「但陳柏惟這一年以來，抗了什麼中？保了什麼台？有什麼地方讓共產黨心驚膽戰，還特別派人到你的看板上吐檳榔汁？」

朱學恒直言，陳柏惟嘴上講抗中保台，骨子裡演的是博恩夜夜秀，並質疑，台中第2選區的權益，陳柏惟照顧到哪裡？「哪一條路因為你更方便了、哪一個人因為你服務了獲得更好的照顧，說清楚，不要每天嘴秋，拿出證據來，你以為你跟上帝一樣事不是？隨便在那邊講，世界就會改變？」

朱學恒指出，台中第2選區的選民，要不要再讓陳柏惟代表你們，在全台各地丟人現眼？「要，我沒問題；不要 就去參加連署，報復性罷免是輸家才會講的」，他認為，罷免就是期中考，不要以為選上了人家就拿你沒皮條，「陳柏惟這麼秋，就接受檢驗，看看他能不能通過期中考。

針對陳柏惟說回應罷免案時稱，有外來網軍入侵，顏家會不高興，以及他和顏寬恆都不支持罷免，朱學恒則感到十分疑惑，「你何時變顏家代言人？你有問過顏清標、顏寬恆？可以幫他講不高興？」他並指出，當初顏寬恒對罷免案的回應是，罷免是人民的抉擇，他都尊重，「都尊重叫反對喔？你是不是中文很差？」

至於陳柏惟要罷免案領銜人楊文元拿出曾身為他的支持者、選舉時曾投票支持他的證據，並指發春聯時沒看過楊文元，朱學恒則酸陳柏惟可能書讀得很少，不知道《選罷法》規定不能亮票，「我今天投給誰，要怎麼拿出證據？一個中央民代立法委員，連選罷法不准亮票，不能出示票投給誰都不知道，你可不可以再稍微自我要求一點？」

(中時新聞網)