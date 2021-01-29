今天立法院通過下年度政府總預算，過程中，民進黨黨團否決了在野黨提出的諸多預算凍結案，但國民黨立委陳以信指出，民進黨團不只碾壓在野黨，甚至連自己人都不放過，尤其是針對外交及國防委員會決議通過的凍結案，民進黨團幾乎全數推翻。證明民進黨不尊重專業，不尊重委員會，民進黨立委監督政府根本是在打假球！

陳以信舉例，其中針對新式高教機的預算凍結案，是民進黨蔡適應、趙天麟、羅致政委員，和無黨籍林昶佐委員所提案，指出「原型機測評尚未結束、未來會有構改問題、而且進場速度太快怕有負面影響」因此提案凍結1億元，要求國防部進行配套研擬。現在民進黨團自己翻案，要求高教機預算全數照列免予凍結，等於是打臉自己民進黨委員！

陳以信還說，F-16A／B型戰機的性能提升案也是如此，由於構改案的進度嚴重落後，目前延宕的比例高達四分之一，2023年要依計畫完成構改升級的目標，根本就達不到！因此委員會決議凍結2億元，要求國防部積極解決人力、技術與料件問題，以求盡快趕上原訂構改進度，以確實維護國防安全。這也是民進黨趙天麟與蔡適應委員，與基進黨陳柏惟委員的提案，這項具有國防專業的提案民進黨團也要反對！也要推翻！請問民進黨到底是置國防安全於何物？

陳以信痛批，今天民進黨團為了護航預算，集體墮落，無視自家委員的預算專業提案，破壞委員會中心主義，任意把立法院降格，變成行政院立法局，無端浪費民脂民膏，縱容政府施政怠惰，未來受害的還是2300萬的全體國人！

(中時 )