雞排妹與歌手翁立友性騷擾疑雲越演越烈，民進黨前立委沈富雄今在電台節目表示，從生物學角度，從人類進化，人與人間的倫理學角度，性騷擾防治法還有修改空間。

沈富雄今在電台受訪時，與主持人聊到最近很熱門的雞排妹事件，衍生討論性騷擾一事指出，從之前國民黨立委陳雪生大肚子頂著民進黨立委范雲引發爭議一事，他就一直對這問題很有興趣。

他說，以前這對女性很不公平，但性騷擾防治法修法到了今天，有心人應該思考多種層面，且必須從多種角度，尤其要從生物學角度，從人類進化，人與人間的倫理學角度，這個法還有修改空間。

他認為，若以雞排妹事件來談就很無聊，他沒想把這件事當作通案討論；因此他舉例，若說對方不舒服，但冒犯一方不知道這樣的挑釁或介入，另一方會不舒服。

他指出，所有在求偶時，公的在試圖對對方表態時，很多時候都不會知道對方到底舒不舒服，若第一次對方已經講了噁心，你又再來，那就是性騷擾，若對方沒講，這個男的又比較遲鈍，又沒惡意，是否為性騷擾，他認為沒有惡意。

(中時 )