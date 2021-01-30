聯成化科林園廠火警，高巿府環保局29日晚間8時40分左右接獲通報，初步調查燃燒質物為鄰二甲苯、正丁醇及鄰苯二甲酸二異壬酯，因燃燒火勢猛烈，持續2個多小時，消防隊於晚間10時44分才將火勢撲滅。

火警現場因產生大量濃黑煙，環保局依空汙法第32條加重處分500萬元。另利用直讀式儀器進行周界環境偵測，在下風處則以鋼瓶樣品採樣，監測結果，未測得化學汙染物。

(中時 )