聯成化科林園廠火警 晚間近11時撲滅 03:382021/01/30 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯成化科林園廠火警，高巿府環保局29日晚間8時40分左右接獲通報，初步調查燃燒質物為鄰二甲苯、正丁醇及鄰苯二甲酸二異壬酯，因燃燒火勢猛烈，持續2個多小時，消防隊於晚間10時44分才將火勢撲滅。 火警現場因產生大量濃黑煙，環保局依空汙法第32條加重處分500萬元。另利用直讀式儀器進行周界環境偵測，在下風處則以鋼瓶樣品採樣，監測結果，未測得化學汙染物。 CIP彰芳風電 租下台中港36號碼頭 2月1日起雙鐵客運全程禁止飲食 (中時 ) #聯成 #化科 #林園廠 #晚間 #撲滅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯成林園廠起火 重罰500萬 04:102021/01/30 財經要聞 跳脫紅海 高技金像電攻測試板 04:102021/01/30 證券．權證 壽險全台置產 去年砸1,100億 04:102021/01/30 財經要聞 高雄聯成化科林園廠 猛爆竄烈焰 04:102021/01/30 社會新聞 15檔三面兼備權值股 靜待東風起 04:102021/01/30 證券．權證 新壽56億買新竹英迪格大樓 04:102021/01/30 財經要聞 曾炎裕專欄－汽車產業環境因素孕育出霸主特斯拉 04:102021/01/30 財經要聞 桃捷北機廠用地 申請開發通過 04:102021/01/30 地方新聞 電動車、5G題材大發威 04:102021/01/30 證券．權證 首場台美供應鏈合作對話 2／5登場 04:102021/01/30 財經要聞 百獸之王被壓落底 山羊進籠當老虎大餐 隔天飼養員傻了 09:262021/01/30 搜奇 社會熱門新聞 桃園機場旁空地雜草失火 黑煙直竄天際蔓延機場跑道 - 社會 醋男找人朝女友背部開3槍 推下山任動物啃腐爛屍體 無罪理由曝光 - 社會 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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