半導體產業供不應求，長科*(6548)1月合併營收為9.53億元，年成長36.32%，為單月歷史次高，由於導線架需求強勁，長華集團蝕刻產品訂單交期已達半年以上，長科*預計2月中旬將有新產能陸續開出，搭配mini LED新產品開始出貨，有助於業績表現。

長科*深耕半導體領域多年，2020年已躍升為營收規模全球第二大導線架廠，且獲利表現優異，由於QFN(四方平面無引腳封裝)符合未來電子產品輕薄短小發展趨勢，且NB、平板、5G、WiFi 6及車用電子等帶動半導體市況火熱，導線架自去年下半年呈現供給吃緊，近期更呈現嚴重供不應求，目前長科*蝕刻訂單交期已達半年以上。

長華集團日前對客戶發出通知，鑒於近期蝕刻產品的強勁需求，長華累計蝕刻訂單交期已達半年以上，為確保有秩序的規劃產能並如期完成客戶所託，長華決定即刻起，暫停蝕刻產品的接單至元月31日止，上述緊急措施不影響客戶已下單蝕刻產品及未來訂單之交期及排程，此次暫停接單實為確保目前在手訂單皆能如期順利完成。

受到匯率波動、工作天數較少及產品組合調整影響，長科*自結1月合併營收為9.53億元，較上月微減0.1%，年成長36.32%，為單月歷史次高水準。

長科*表示，受惠於客戶對封裝材料需求依舊熱絡，長科* QFN和傳統導線架出貨量強勁，產能供不應求，公司預計2月中旬起將有新產能陸續開出，以及 mini LED 新產品開始出貨，有利於挹注業績。

為滿足客戶需求，長科*在高雄、馬來西亞及大陸蘇州積極擴產，希望能達到「One world、Two segments」的生產配置，根據長科*規畫，兩岸QFN年產能在2021年將達到3200萬條，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%。

(時報資訊)