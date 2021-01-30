侯友宜春節期間行程不減少 要親自督導、慰勞防疫工作 11:582021/01/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜今（30日）出席市政行程表示，過年期間行程不會減少。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜今（30日）出席市政行程表示，過年期間行程不會減少。（葉書宏攝） 國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜今（30日）出席市政行程表示，過年期間行程不會減少，過年期間是防疫最重要的重點時間，尤其人潮多、旅遊據點、風景區、宮廟、交通要道、交通站等，都很容易人潮聚集造成感染，市長有責任提醒大家，請大家把防疫做到位。 侯友宜也提及，要到現場督導並慰問辛苦的基層，與他們一起並肩作戰，希望春節期間，市府同仁們守住防疫，讓民眾安心過好年。 陳時中坦言打疫苗比他國晚 侯友宜：還會再拖一段時間 萬金石馬拉松確定延期 侯友宜：對跑友很抱歉 (中時 ) #侯友宜 #防疫 #春節期間 #督導 #過年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 善用金融科技 加速旅遊業數位轉型 10:002021/01/30 財經 汽車智慧化風潮崛起 台灣晶圓廠握定價權 11:302021/01/30 財經 藍營響應為愛而騎活動 侯友宜：不知道有這個行程 11:412021/01/30 政治 汐止自強市民活動中心啟用 嘉惠周圍1萬名居民 12:542021/01/30 寶島 新北防疫旅館人人有房 侯說到做到 04:102021/01/30 地方新聞 小威出關 先去動物園遛女兒 04:102021/01/30 運動天地 阿扁發文悼黃芳彥 前扁迷怒轟閉嘴：後悔拚命為你助選 12:002021/01/30 政治 防疫再升級 南市140家長照、身心障礙機構停止探視 12:522021/01/30 生活 黃芳彥之死 真相成謎 ！民進黨出招修法 國務機要費除罪 鋪路赦扁 04:102021/01/30 焦點要聞 打完新冠疫苗 防疫何時生效？ 專家：到這時間才能真的放心 10:142021/01/30 健康 新泰塭仔圳市地重畫啟動 侯友宜今帶隊進行首拆 13:322021/01/29 生活 生活熱門新聞 直播》疫情爆炸！今新增4本土個案 6境外移入 - 生活 台南小吃爆危機！3大美食恐就此絕跡 達人曝主因：報應來了 - 生活 逛好市多買大湖草莓 她回家咬一口秒崩潰 網：以後不敢直接吃 - 生活 確診當天就死亡 80歲台女病逝！為案863護理師婆婆 - 生活 今晨9度「好像沒很冷」 專家給過年天氣網嗨翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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