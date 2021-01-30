國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜今（30日）出席市政行程表示，過年期間行程不會減少。（葉書宏攝）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜今（30日）出席市政行程表示，過年期間行程不會減少，過年期間是防疫最重要的重點時間，尤其人潮多、旅遊據點、風景區、宮廟、交通要道、交通站等，都很容易人潮聚集造成感染，市長有責任提醒大家，請大家把防疫做到位。

侯友宜也提及，要到現場督導並慰問辛苦的基層，與他們一起並肩作戰，希望春節期間，市府同仁們守住防疫，讓民眾安心過好年。

(中時 )