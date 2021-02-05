新北市中和警分局為讓民眾在春節期間返鄉、出遊、祈福及走春得以交通順暢，縝密規畫勤務並動員警力加強交通疏導，期使民眾能快樂平安順利過好年。（中和警分局提供）

春節期間「交通順暢」為警察機關重點工作之一，新北市中和警分局為讓民眾在春節期間返鄉、出遊、祈福及走春得以交通順暢，縝密規畫勤務並動員警力加強交通疏導，期使民眾能快樂平安順利過好年。

中和警分局表示，春節連假期間2月10日至16日國道3號中和交流道南下入口，高公局將採嚴格匝道儀控管制，且目前中和區連城路段尚有捷運萬大-樹林線工程施工，為配合中和交流道儀控管制措施。

中和警分局在交流道周邊路口加派警力、義交疏導交通，請用路人配合號誌、警察及義交指揮行駛。特別提醒用路人返鄉、出遊除可多加利用台64線、台61線等替代道路行駛外，亦請利用離峰時段行駛，以分散尖峰時間車潮。

另外，中和區大型知名廟宇烘爐地福德宮，信徒眾多香火鼎盛，春節期間向來都是遊客進香、祈福聖地，因烘爐地停車場有限，山區道路會車不易，且無替代道路可供改道行駛，為維護上下山車流順暢，中和警分局已協調相關單位，並將加派警力、義交加強交通疏導、管制。

中和警分局提醒，春節期間初一至初五每日上午9時至下午6時，烘爐地福德宮備有接駁車供民眾免費搭乘，請前往祈福民眾可於中和區興南路2段399巷39號搭乘，若搭乘大眾交通運輸工具，初一至初三每日上午9時至下午6時，可至南勢角捷運站搭乘接駁車，以免因塞車影響走春興致。

(中時 )