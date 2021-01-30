so @leighellis how many "very solid plays" are we up to this year? pic.twitter.com/xOme9Ig5IS — utahjazz (@utahjazz) January 30, 2021

爵士這股連勝氣勢簡直是無法擋！就算當家射手米契爾連兩場因為聯盟腦震盪協議缺陣，爵士30日再次面對獨行俠上演屠殺秀，竟然一度領先獨行俠到30分之多，爵士終場120比101輕取獨行俠，除摘11連勝，更以15勝4敗續占西區龍頭。

從比賽一開始，爵士就壓著獨行俠打，不僅首節結束，就取得誇張的37比12領先，儘管獨行俠次節稍有振作，爵士卻在第3節一開始，又打出8比0猛攻，再以92比62大幅領先，打到最後3分32秒，獨行俠也換下主力放棄掙扎。

爵士前役擁有英格利斯頂上米契爾得分空缺，今天換成波達諾維奇發威，他投進7顆三分球，攻下全場最高32分，康利也有22分、9助攻，克拉克生18分，戈貝爾17分、12籃板，摩根12分，英格利斯10分，看來米契爾無須急著歸隊。

獨行俠仍然只有東契奇發揮正常，他拿25分、7助攻與6籃板，「波神」波爾金吉斯繼續陷入低迷，全場投14中4，拿11分、9籃板，更提前陷入犯規麻煩，無法幫助獨行俠躲過4連敗命運，目前獨行俠戰績8勝11敗，排名跌到西區第12。

(中時 )