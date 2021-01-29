為了做出最正確的示範，馬刺總教練帕波維奇挑在自己72歲生日當天，公開自己接種新冠疫苗過程影片，希望鼓勵大家假如有機會，就要積極接種疫苗，他除了強調自己做出這個決定無需考慮，更強調他在接種過程，根本沒有任何感覺。

「接種新冠疫苗這個行為，可以保障我的安全，也可以保障我家人們的安全，同時保護到其他人，」帕波維奇表示，「從科學的角度來看，這個決定根本無需考慮，這絕對是正確的做法，能夠讓我們所有人重回正軌，讓我們一起努力吧。」

畢竟已經72歲的帕波維奇，屬於感染新冠肺炎的高危險群族，他願意公開接種新冠疫苗，勢必可以紓解外界對於疫苗安全性的疑惑，不僅是帕波維奇，高齡73歲的「天勾」賈霸，先前也已接種疫苗，且公開強調接種疫苗的重要性。

其實NBA總裁席爾佛先前就有考慮過，讓NBA球員提前接種新冠疫苗的可行性，卻因擔心造成外界認定NBA球員享受特權的負面形象，才會遲遲不敢推動這個政策，也讓NBA只能繼續採取嚴格的防疫隔離制度，希望降低新冠疫情影響。

(中時 )