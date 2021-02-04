英國研究交叉接種不同藥廠疫苗 對防護力的影響 22:342021/02/04 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國周四開始研究交叉接種不同藥廠疫苗會否影響防護力。新冠疫苗要施打兩劑。志願者接種首劑阿斯特捷利康或輝瑞疫苗，第二劑就彼此對換廠牌疫苗。各家藥廠疫苗供應量不一，該研究希望了解交叉接種能否發揮最大施打效率。 國產聯亞新冠疫苗 拚7月過關 6月可打疫苗 陳時中揭開放出國4大關鍵 (工商 ) #接種 #藥廠 #疫苗 #防護力 #施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬來西亞預估明年2月達成八成民眾接種疫苗 22:462021/02/04 國際 俄羅斯、英國疫苗 搶進大陸生產 04:102021/02/04 焦點要聞 華盛頓郵報稱台不願用「敵國」疫苗 陳時中7字回應 16:052021/02/04 生活 調查：全球接種疫苗意願升 但各區域信任度有所消長 22:192021/02/04 財經 保險聯盟鏈 資安防護一把罩 04:102021/02/04 投資理財 以色列周四起為年滿16歲國民接種新冠疫苗 22:332021/02/04 財經 台灣採購多3家 嬌生、默克、諾瓦瓦克斯 04:102021/02/04 焦點要聞 《國際社會》美各州至少6％居民接種一次疫苖 估9000萬人已有抗體 16:482021/02/04 財經 指揮中心證實130萬劑疫苗8國分 今年6月到貨 18:102021/02/04 生活 國民黨提五大建議挺醫護防疫 籲總統副總統與藥廠談判疫苗 12:002021/02/04 政治 社評／兩岸破冰從防疫合作開始 04:102021/02/04 焦點新聞 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 陸生快跑光 3年將失血逾4000億 澳大學加碼留人 - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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