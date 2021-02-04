英國周四開始研究交叉接種不同藥廠疫苗會否影響防護力。新冠疫苗要施打兩劑。志願者接種首劑阿斯特捷利康或輝瑞疫苗，第二劑就彼此對換廠牌疫苗。各家藥廠疫苗供應量不一，該研究希望了解交叉接種能否發揮最大施打效率。

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