高師大迎牛年，30日舉辦發票勸募贈春聯。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學30日舉辦「『牛』轉乾坤天地新-110年春節揮毫贈聯暨發票勸募」活動，包括由美術系畢業校友康美智製作3款以台灣水牛為主題的精美「牛年」年畫600份，隨春聯送出，獲得市民及校友們熱烈的迴響。

辛丑牛年即將來到，高師大國文學系與高雄巿校友會及創世基金會高雄分會30日在和平校區學生活動中心側門外兩側迴廊木棧板區，合辦這場活動，由副校長王政彥、系主任杜明德及校友會理事長陳逸虹等共同主持，並受邀現場揮毫。

杜明德指出，活動邀請高師大國文系書法碩士班同學，現場揮毫書寫春聯。目前書法碩士班有21位同學，其中不乏曾獲得全國美展及國內外知名書法比賽、展覽獎項的名家。

陳逸虹說，揮毫贈春聯活動結合社會公益，開放市民朋友及校友們以捐發票方式，領取春聯作品。凡捐贈5張發票，可領取斗方1張；捐贈10張發票，可領取春聯一張（四字）；捐贈20張發票，可領取春聯一組（含左右聯及橫幅）及年畫版畫一張。所募集之發票，則委由創世基金會高雄分會現場收取。

王政彥致詞表示，高師大國文系書法碩士班與高雄市校友會，在歲末辦理「春節揮毫贈春聯暨發票勸募」活動，結合公益非常有意義。同時讓校園師生與周邊社區民眾，感染到過年的氛圍與喜氣。

(中時 )