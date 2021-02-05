高雄捷運為提供學生具深度及特色學習機會，於110年2月3日至5日舉辦3天2夜高中生捷運探索體驗營，除安排營運、維修等課程及車站公共藝術導覽、輕軌搭乘體驗外，更特別安排於第2天清晨四點半，讓學生從南機廠搭乘巡軌列車至車站體驗營運前準備工作，並邀請成大交管系教授講解考招新制、學習歷程及大學選才等注意事項，讓學生收穫滿滿及留下深刻回憶。

現行大學考招新制入學管道主要有「特殊選才」、「繁星推薦」、「個人申請」及「指定科目考試」等四種，其中「個人申請」方式除需參加學科能力測驗（學測）外，另將審查學生學習歷程及自傳、讀書計畫等資料。高捷公司今年除了仍舊保有為國小及學齡前學童招開的「高捷好小子夏令營」及「小小站長」活動外，特別為高中生招開「捷運探索體驗營」，並與成功大學交通管理科學系產學合作，邀請到交管系陳勁甫系主任，親自為各位同學講解大學考招新制，並介紹運輸物流學群、大學端選才重點、讀書計畫撰寫技巧等，為後續的推甄做好準備。

另外，高捷公司也特別安排了捷運及輕軌的營運管理工作概論、捷運及輕軌行控中心探索與搭乘體驗、光之穹頂和凝聚的綠寶石車站公共藝術導覽以及鳳翼天翔體感展演互動體驗等活動，讓參加營隊的同學大呼過癮，並安排住宿在離捷運南機廠最近的華園飯店草衙館，來自全國各地23位高中同學及陪同的5位成大交管系同學們凌晨早起，至機廠區體驗搭乘巡軌列車到三多商圈站觀摩營運前之各項準備工作，讓大家感受到捷運公司員工辛苦工作的一面。

來自高雄女中的林亭妍同學說，「課程中最喜歡在美麗島站看到的鳳翼天翔體感展演，沒想到在捷運站可以有這樣的互動方式，真的很有創意」。來自台北市大同高中的胡鈞捷同學表示：「平常上課都是搭乘捷運，很開心有機會可以親自感受捷運內部營運狀況，這次參與高捷營隊雖然要很早起床，但可以體驗到捷運巡軌和搭乘輕軌，看到一般民眾無法接觸的部分，實在很值得，回學校後也可以好好和同學炫耀一番」。

高捷公司副總經理洪瑞彬開訓時表示，「這次學測作文題目『如果我有一座新冰箱』，剛好讓同學把這次探索營充實的課程，冰存到每個人的新冰箱中，也希望大家好好把握這次特別的體驗機會留下人生美好的回憶，因疫情嚴峻，活動期間除用餐、飲水時間外，也要將口罩戴好、戴滿，以保護自己和大家的健康」。

(工商 )