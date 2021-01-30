警方在春節期間犧牲假期，執行110年加強重要節日安全維護工作，新北市中和地區農會特別率團至永和警分局慰問。（永和警分局提供）

警方在春節期間犧牲假期，執行110年加強重要節日安全維護工作，新北市中和地區農會特別率團至永和警分局慰問，並感謝執勤員警辛勞。

中和地區農會理事長前往永和警分局慰問員警執勤辛勞，並致贈分局每位員警精美慰問品，以感謝員警春節期間不眠不休，守護永和地區地方治安、交通及提供各項警政服務，辛勤付出，藉此機會向永和分局員警加油打氣、提升士氣。

永和警分局表示，感謝中和地區農會數年來對警政工作的支持及鼓勵，並強調警方將於今年2月3日22時起實施「110年加強重要節日安全維護工作」，為期15日。

春節假期治安、交通及為民服務工作不打烊，永和警分局所屬員警除將執行防竊、防搶、強力打擊詐騙、毒品和賭博犯罪以及加強取締多項重大交通違規外，將依「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。

持續推動多項警政工作，並將結合警察及義警、義交、民防及志工團隊，共同投入民眾舉家外出安全維護、設置機動派出所、護（補）鈔及幫助失蹤人口返家團圓等多項工作，讓永和分局轄內家家戶戶都能平安、歡樂過春節。

(中時 )